8 січня християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці і початок святок

Свято Собор Пресвятої Богородиці православні відзначають 8 січня і вшановують в цей день матір Ісуса Христа Діву Марію.

Також починаються святки, які тривають до самого Хрещення 19 січня і вважаються одним з найвеселіших і радісних періодів в році. Politeka.net розповідає про традиції, історію свята і про те, що не можна робити в цей день.

Традиційно цей день намагаються провести з найріднішими і близькими. Бездітні жінки просять Богородицю, щоб та дарувала їм дитину. А жінки, у яких вже є діти, відвідували повитух, які допомагали їм народити, і приносили їм подарунки. А ті, в свою чергу, пригощали жінок кашею і проводили обряди для здоров'я дитини.

Також 8 січня в церквах і будинках прийнято запалювати свічки за упокій, замовляти панахиду і поминати померлих родичів. Ще 8 січня дівчата починали гадати на шлюб, а господині - на урожай. Вважалося, що вони в цей день найправдивіші і обов'язково збуваються.

Традиції і заборони в Свято Собор Пресвятої Богородиці

За повір'ями, суворо забороняється жінкам в положенні і їх чоловікам працювати в цей день, інакше дитя, яке з'явиться на світ, може мати фізичні недоліки.

Іншим господиням і дівчатам 8 січня також не можна виконувати домашню роботу, прати і шити.

Готувати кисіль і їсти його вважалося дуже поганою прикметою-до небіжчика.

Ще одна сувора заборона стосувалася покупки мотузки або інших виробів з неї - в іншому випадку це загрожувало смертю члена сім'ї.

Щоб дитина скоріше виросла і була красивою і щасливою, її піднімали вище голови.

Щоб убезпечити свій будинок від біди і нещастя, 8 січня прийнято було виносити весь битий посуд та інший непотрібний мотлох.

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