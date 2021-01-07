8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы и начало святок
Праздник Собор Пресвятой Богородицы православные отмечают 8 января и чествуют в этот день мать Иисуса Христа Деву Марию.
Также начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году. Politeka.net рассказывает о традициях, истории праздника и о том, что нельзя делать в этот день.
Традиционно этот день стараются провести с самыми родными и близкими. Бездетные женщины просят Богородицу, чтобы та даровала им ребенка. А женщины, у которых уже есть дети, навещали повитух, помогавших им родить, и приносили им подарки. А те, в свою очередь, угощали женщин кашей и проводили обряды для здоровья ребенка.
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Также 8 января в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников. Еще 8 января девушки начинали гадать на брак, а хозяйки - на урожай. Считалось, что они в этот день самые правдивые и обязательно сбываются.
Традиции и запреты в праздник Собор Пресвятой Богородицы
- По поверьям, строго запрещается женщинам в положении и их мужьям работать в этот день, иначе дитя, которое появится на свет, может иметь физические недостатки.
- Остальным хозяйкам и девушкам 8 января также нельзя выполнять домашнюю работу, стирать и шить.
- Готовить кисель и есть его считалось очень дурной приметой - к покойнику.
- Еще один строгий запрет касался покупки веревки или других изделий из нее - в противном случае это грозило смертью члена семьи.
- Чтобы ребенок поскорее вырос и был красивым и удачливым, его поднимали выше головы.
- Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, 8 января принято было выносить всю битую посуду и прочий ненужный хлам.
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