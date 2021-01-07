8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы и начало святок

Праздник Собор Пресвятой Богородицы православные отмечают 8 января и чествуют в этот день мать Иисуса Христа Деву Марию.

Также начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году. Politeka.net рассказывает о традициях, истории праздника и о том, что нельзя делать в этот день.

Традиционно этот день стараются провести с самыми родными и близкими. Бездетные женщины просят Богородицу, чтобы та даровала им ребенка. А женщины, у которых уже есть дети, навещали повитух, помогавших им родить, и приносили им подарки. А те, в свою очередь, угощали женщин кашей и проводили обряды для здоровья ребенка.

Также 8 января в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников. Еще 8 января девушки начинали гадать на брак, а хозяйки - на урожай. Считалось, что они в этот день самые правдивые и обязательно сбываются.

Традиции и запреты в праздник Собор Пресвятой Богородицы

По поверьям, строго запрещается женщинам в положении и их мужьям работать в этот день, иначе дитя, которое появится на свет, может иметь физические недостатки.

Остальным хозяйкам и девушкам 8 января также нельзя выполнять домашнюю работу, стирать и шить.

Готовить кисель и есть его считалось очень дурной приметой - к покойнику.

Еще один строгий запрет касался покупки веревки или других изделий из нее - в противном случае это грозило смертью члена семьи.

Чтобы ребенок поскорее вырос и был красивым и удачливым, его поднимали выше головы.

Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, 8 января принято было выносить всю битую посуду и прочий ненужный хлам.

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