Російський репер і YouTube-блогер Morgenshtern підірвав публіку несподіваною витівкою

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці 22-річної зірки в Instagram опубліковано свіже відео, в якому Алішер (справжнє ім'я репера) постав разом зі своєю дівчиною і ще кількома товаришами в готельному номері (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Morgenshtern в банному білому халаті і з чорною захисною маскою на обличчі, хитро посміхаючись і примовляючи: "Зараз щось зроблю...", обережно підкрався до ліжка, на якому спав його друг. Позаду Алішера, який задумав капость, слідувала його кохана, також в халатику.

"Озброївшись" пляшкою шампанського, блогер нахилився до "п'ятої точки" сплячого й відкоркував так, що пробка вилетіла та вдарила в акурат по "булочках" нічого не відаючого товариша. Частина напою вилилася йому на шорти та ліжко, проте хлопець так і не прокинувся. Навіть після того, як весела компанія дружненько заіржала.

"Є пробиття🤣", - підписані кадри.

Тисячі користувачів поставили "лайки" і встигли прокоментувати:

"Лижик спить"; "Блін Поросята!!! Досить людині в попу шампанським стріляти коли вона спить 😍😍😍"; "Хахаха😂"

Відзначимо, свою першу популярність Morgenshtern отримав завдяки пародійним відеороликам в рамках власного проекту "#Ізіреп" на YouTube.

У 2020-му році російська версія журналу Forbes опублікувала список «40 найуспішніших зірок Росії до 40 років 2020», в якому Алішер Моргенштерн зайняв 21 сходинку із загальним доходом за рік $1,5 млн.

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