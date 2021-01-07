Российский рэпер и YouTube-блогер Morgenshtern взорвал публику неожиданной выходкой

Как передает Politeka.net, на фан-страничке 22-летней звезды в Инстаграм опубликовано свежее видео, в котором Алишер (настоящее имя рэпера) предстал вместе со своей девушкой и еще несколькими товарищами в гостиничном номере (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Morgenshtern в банном белом халате и с черной защитной маской на лице, хитро ухмыляясь и приговаривая: "Сейчас что-то сделаю...", осторожно подкрался к постели, на которой спал его друг. Позади задумавшего пакость Алишера следовала его возлюбленная, также в халатике.

"Вооружившись" бутылкой шампанского, блогер наклонился к "пятой точке" спящего и откупорил так, что пробка вылетела и ударила в аккурат по "булочкам" ничего не ведающего товарища. Часть напитка вылилась ему на шорты и постель, однако парень так и не проснулся. Даже после того, как веселая компания дружненько заржала.

"Есть пробитие🤣", - подписаны кадры.

Тысячи пользователей поставили "лайки" и успели прокомментировать:

"Лыжик спит"; "Блин Поросята!!! Хватит человеку в попу шампанским стрелять когда он спит😍😍😍"; "Хахаха😂"

Отметим, свою первую известность Morgenshtern получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта «#ИзиРеп» на YouTube.

В 2020-м году российская версия журнала Forbes опубликовала список «40 самых успешных звезд России до 40 лет 2020», в котором Алишер Моргенштерн занял 21 строчку с общим доходом за год $1,5 млн.

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