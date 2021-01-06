Российский рэпер Morgenshtern продолжает шокировать своих фанатов
Так, рэп-исполнитель Алишер опубликовал в Instagram очередное фото с отдыха в ОАЭ.
Судя по снимку, Morgenshtern со своей девушкой Диларой бурно отдыхают на люксовом курорте.
На фотографии российский рэпер позирует в белоснежнем халате, защитной маске и черных носках. В руках скандально известный Morgeshtern держит бутылку элитного шампанского.
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У его девушки был аналогичный лук: белый халат, черные носки, защитная маска и бутылка шампанского.
"С годом Кристала и Моета, с*чки", - своеобразно подписал Моргенштерн новый снимок в Instagram Stories.
Добавим, что российская звезда, видимо, бурно проводил вечер в отеле, поскольку снимок был сделан в 4:00 ночи.
Ранее мы рассказывали, как рэпер Morgenshtern оконфузился на концерте в Украине.
Российский певец приезжал в Одессу в декабре 2019 года и запомнился скандальным заявлением о трауре. Как известно, за несколько дней до концерта в Одессе был пожар в местном колледже, в котором погибли 16 человек.
Власти объявили траур по погибшим, а Моргенштерн назвал это "показухой".
"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто ёб*ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура – день, бл*дь, крика – сх*я ли пожарных проверок нет в городе?" – заявлял тогда рэпер на концерте.
Напомним, Зездный российский певец Morgenshtern поглумился над трагедией в Одессе
Как сообщала Politeka, Одесситы разгромили ночной клуб, где выступал скандальный певец Morgenshtern
Также Politeka писала, российский певец поплатился за глумление над трагедией в Одессе