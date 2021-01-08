Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в гарячому образі
На фото Емілі здалася в червоній білизні на ниточках. Зірка розгорнулася спиною, хвалячись ідеальною п'ятою точкою, яка виявилася майже не прикритою. Волосся у красуні залишилися розпущеним і зірка трохи вигнула спинку, роблячи кадр дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:
"Де знайти таку солодкість?", "Вважаю дні до моменту, як ми побачимося знову"," обожнюю цей образ, Емілі", «Ця красуня, боже», «В кожному вбранні красива», «Емілі, моя мрія зустрітися з вами», «Ну знову красу підвезли, супер», "Ідеальна", "Ця маленька дівчинка виглядає ... це нормально, але твоя справжня краса - бути дорослою жінкою", "Ви приголомшливо красиві", "Яка ти красива", "красивий погляд ... яка мила панянка", "Як ти така красива".
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Повідомлялося, що американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, яка зараз знаходиться в цікавому положенні, блиснула округлим животиком в дзеркалі.
Емілі позувала біля дзеркала, знімаючи себе у всій красі. Модель постала в одних біленьких трусиках.
Ратаковскі зняла себе боком, щоб показати, як виглядає її живіт в профіль.
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