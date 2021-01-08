Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски показала себя в горячем образе

На фото Эмили показалась в красном белье на ниточках. Звезда развернулась спиной, хвастаясь идеальной пятой точкой, которая оказалась почти не прикрытой. Волосы у красотки остались распущенными и звезда немного выгнула спинку, делая кадр очень соблазнительным. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фан-аккаунт звезды в социальных сетях.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и не оставили комплименты, но обычно красотку засыпают комментарии:

"Где найти такую ​​сладость?", "Считаю дни до момента, как мы увидимся вновь", "Обожаю этот образ, Эмили", «Эта красотка, боже», «В каждом наряде красива», «Эмили, моя мечта встретиться с вами», «Ну снова красоту подвезли, супер», «Идеальная», "Эта маленькая девочка выглядит… это нормально, но твоя настоящая красота - быть взрослой женщиной", "Вы потрясающе красивы", "Какая ты красивая", "красивый взгляд ... какая милая барышня", "Как ты такая красивая".

Сообщалось, что американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая сейчас находится в интересном положении, блеснула округлым животиком в зеркале.

Эмили стояла возле зеркала, снимая себя во всей красе. Модель предстала в одних светленьких трусиках.

Ратаковски снимала себя боком, чтобы показать, как выглядит ее живот в профиль.

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