Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в свежем образе

На фото Эмили позирует в топике и джинсах. Красотка сидела на траве и соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Девушка смотрела прямо в объектив камеры, а образ завершила небольшим макияжем, благодаря чему снимок стал еще более эффектным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором кадре красотка уже позировала в задранном топике и серых штанах. Эмили стояла возле металлических труб, а в руках держала рюкзак. Волосы у девушки были собраны назада, а рядом можно увидеть неизвестного человека. Модель совсем не смущало, что у нее открытый животик, благодаря чему кадр получился довольно пикантным.

Фанаты поставили на фото несколько десятков лайков и не писали комментарии, но обычно они засыпают красотку комплиментами:

«Я люблю тебя; просто романтичная малышка; Эмили, ты немного похожа на молодого Дэйва Гэхана)))) ; Красиво; Икона стиля, очень соблазнительно, прям смущает своими образами; Действительно, дымно жарко; горячей нее только солнце; Любовь; это просто превосходно, какая же стройная красавица; Круто, ты такая стройная; задала всем жару этой позой».

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В этот раз красотка предстала в купальнике, из которого едва ли не выпрыгивала грудь. Модель надела черный купальник на завязках с откровенным декольте.

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