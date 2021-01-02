Известная модель Эмили Ратаковски восхитила внешним видом, ведь на ее фотографии невозможно спокойно смотреть

Американская знаменитость не устает покорять сердца фанатов своей роскошной фигурой, красотой и безумной притягательностью, пишет Politeka.net.

Каждый день поклонники жаждут всё новых и новых снимков Ратаковски и зачастую они распространяют их по группам.

Так, на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось очередная фотография, на которой красотка позирует в миниатюрном бикини хищной окраски на пороге своего дома.

Модель запечатлена в леопардовом купальнике, который вдоволь дает насладиться ее роскошным бюстом. Также Ратаковски эффектно продемонстрировала свою еще стройную фигуру.

Отметим, сейчас Эмили редко показывает смелые образы и удивляет публику жаркими кадрами в социальных сетях. Все дело в том, что Ратаковски вместе с супругом ожидает скорого появления на свет первенца.

О своей беременности звезда объявила в социальной сети Instagram, снявшись с округлившимся животом для американского Vogue.

Долгое время Ратаковски не показывалась в сети, однако в Новый год сделала исключения и продемонстрировала, как выглядит ее округлившаяся фигура. В нежно-салатовом платье Эмили показала, как встречала с супругом праздник.

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