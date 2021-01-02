Известная модель Эмили Ратаковски восхитила внешним видом, ведь на ее фотографии невозможно спокойно смотреть
Американская знаменитость не устает покорять сердца фанатов своей роскошной фигурой, красотой и безумной притягательностью, пишет Politeka.net.
Каждый день поклонники жаждут всё новых и новых снимков Ратаковски и зачастую они распространяют их по группам.
Так, на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось очередная фотография, на которой красотка позирует в миниатюрном бикини хищной окраски на пороге своего дома.
Модель запечатлена в леопардовом купальнике, который вдоволь дает насладиться ее роскошным бюстом. Также Ратаковски эффектно продемонстрировала свою еще стройную фигуру.
73-летняя Ротару дала жару во время застолья, появились кадры: «Спасибо, что живы!»
Подросшая дочь Ани Лорак попыталась утереть нос Киркорову, видео уже в сети: "На глазах у всех..."
"Холостячка" Мишина и Эллерт не смогли скрыть тайну своего настоящего знакомства: "Зачем так обманывать?"
Тина Кароль удивила жестким ответом на претензии Поляковой: "Не дай бог услышать, что на твоем концерте..."
Автобус с украинцами слетел с трассы: первые подробности и кадры фатальных последствий
Отметим, сейчас Эмили редко показывает смелые образы и удивляет публику жаркими кадрами в социальных сетях. Все дело в том, что Ратаковски вместе с супругом ожидает скорого появления на свет первенца.
О своей беременности звезда объявила в социальной сети Instagram, снявшись с округлившимся животом для американского Vogue.
Долгое время Ратаковски не показывалась в сети, однако в Новый год сделала исключения и продемонстрировала, как выглядит ее округлившаяся фигура. В нежно-салатовом платье Эмили показала, как встречала с супругом праздник.
Напомним, растрепанная Ратаковски задрала ножки в кружевных чулках, горячее фото
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски сжала свои аппетитные "малышки" тесным топиком
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски без белья разрешила заглянуть в свое бездонное декольте