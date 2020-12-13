Известная модель Эмили Ратаковски показала себя на радость фанатов

На фото Эмили позирует в платье с большим декольте и без белья. Красотка оставила распущенными волосы, а образ дополнила легким мейкапом. Девушка немного отвела взгляд от камеры, завлекая самым пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Так и манят, грация кошки".

Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски завоевала большую популярность, благодаря своим талантам и внешности.

Так, в одной из фан-групп появилось фото, на котором модель позировала сидя в кресле. Красотка надела черный купальник с вырезом посередине. Из большой "дырки" выставился немаленький бюст звезды. Также трудно не заметить плоский животик - это фигура мечты.

Мы писали, что знаменитая модель Эмили Ратаковски объявила о том, что ждет первенца, и засветила округлившийся животик на обнаженных кадрах.

Ратаковски с уже заметно округлившимся животом появилась на digital-обложке нового выпуска Vogue. На новых кадрах модель позирует сначала в легкой шелковой комбинации, а затем – и вовсе без одежды. Ратаковски стоит перед окном полностью раздетая, прикрывая грудь только рукой.

Напомним, раскрепощенная Ратаковски сверкнула пышным букетом в мини-топе

А еще Politeka писала, что довольная Эмили Ратаковски упаковала пышную красоту в сарафанчик с цветами

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски пришла в магазин, обтянув упругие ягодицы тесным мини



