Известная модель Эмили Ратаковски, которая сейчас беременна первенцем, показала себя в душе

Звезда в этот раз позировала совсем без одежды и белья. Красотка одной рукой держала телефон, а второй грудь. Девушка снимала себя на смартфон в зеркало, которое было запотевшим от горячего воздуха в комнате. Эмили не стеснялась показать выросший животик, а ножку немного загнула, чтобы не показать самое пикантное. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Выскочил", - подписала фото Эмили.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Жизнь", "Так долго без чего интересного", "Люблю твои волосы", "Причина, по которой я улыбаюсь", "Та же девушка, такая же. Глютен хуже всего", "Вы клубничная звезда, Эмили?", "Так когда же ты расскажешь о нас миру?", "У меня нормальный живот", "Лучшая мама в мире", "Эмили публикает фото, которые заставят вас переосмыслить жизнь !!".

Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски завоевала большую популярность, благодаря своим талантам и внешности.

Так, в одной из фан-групп появилось фото, на котором модель позировала сидя в кресле. Красотка надела черный купальник с вырезом посередине. Из большой "дырки" выставился немаленький бюст звезды.

Напомним, раздетая Ратаковски показала свою красоту после душа

А еще Politeka писала, что беременная Эмили Ратаковски показала свой новый размер в узеньком купальнике

Также Politeka сообщала, что Ратаковски побаловала упругими объемами в майке с декольте, заставив собой любоваться



