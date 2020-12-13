Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в свежем образе

На фото Эмили позирует в белых штанах и топе. Звезда улыбается и держит в руках букет цветов. Красотка оставила волосы распущенными, а образ дополнила браслетом на руке. Девушка в этот раз выглядела мило и свежо, хотя снимок является архивным. Об этотм пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Завораживаешь, такая завлекающая".

Мы писали, что американская супермодель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret покорила совершенной фигурой в узком платье.

Звезда продемонстрировала шикарные формы со всех сторон, благодаря столь откровенному наряду. Ратаковски была в коротком обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее грудь и упругие ягодицы: "Прелесть!"

Пышный бюст под узкой тканью пикантно выпирал, а сочные ягодицы просто приманивали взгляд.

Сообщалось, что всемирно известная супермодель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret показала безупречную фигуру, элегантно приспустив платье.

На фотографии Ратаковски позирует в ярко-красном платье, которое решила эффектно приспустить. Дополняли и без того идеальный образ знаменитости красивый макияж и красная помада.

Напомним, полностью раздетая Эмили Ратаковски восхитила животиком на большом сроке беременности

А еще Politeka писала, что беременная Ратаковски из Victoria’s Secret впечатлила новыми размерами в облегающем наряде

Также Politeka сообщала, что Ратаковски раскрепостилась в купальнике с "обжигающими" вырезами



