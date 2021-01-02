Известная модель Эмили Ратаковски впервые за долгое время решила показать, как изменилась за время беременности

Уходящий 2020 год стал для многих знаменитостей особенным, ведь молодые пара объявили о скорых пополнениях в семья. Так, супермодели Джиджи Хадид, Эльза Хоск, актриса Эмма Робертс и даже главные актеры из «Игры престолов» также объявили о пополнении. Не осталась в стороне от «бэби-бума» и супермодель Эмили Ратаковски.

Звезда о своей беременности объявила в социальной сети Instagram, снявшись с округлившимся животом для американского Vogue. Теперь она постоянно показывает, как изменилась за это время и как теперь выглядит ее округлившаяся фигура. В нежно-салатовом платье Эмили показала, как встречала с супругом новый год.

Отмети, пара решила не сообщать пока пол ребенка. Поклонники звезды отреагировали достаточно бурно на фото, показывающем, как Эмили начала 2021 год.

«Не могу дождаться этого малыша; выглядит зажигательно; Мальчик! С Новым годом 🎆; Да, королева❤️; Красота 💛; Любимое 😍😍; красивая мама, хорошо набрала 💛; с новым годом лучшую модель 😍😍; Люблю тебя, детка💖; С новым годом ❤️большая мама; Я буквально десяток раз сказал себе: «Эта женщина не может быть красивее». Теперь ты беременна, и я беру все это обратно; Авокадо атмосфера вроде».

Отметим, сейчас Эмили редко показывает смелые образы и удивляет публику жаркими кадрами в социальных сетях. Все дело в том, что Ратаковски вместе с супругом ожидает скорого появления на свет первенца. Поэтому на фан-аккаунтах поклонники супермодели решили делиться ее лучшими образами, в том числе и повседневными.

Как видно на снимке, даже без макияжа, укладки и эпатажных нарядов Эмили выглядит превосходно, а ее фигуре действительно можно позавидовать. В крошечном купальнике и специальным пижамным шортам в тон, Ратаковски смогла подчеркнуть удивительную стройность своей фигуры.

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