Знаменита модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл посвітила на пляжі формами в міні-бікіні

Струнка зірка спокушає формами при будь-якому зручному випадку, пише Politeka.net. Цього разу знаменитість постала на пляжі, коли її ноги омивало водою.

Модель одягла крихітне бікіні, яке прикрило лише найінтимніші частини тіла. При цьому маленький купальник був майже тілесного кольору і, ледь не зливаючись зі шкірою, створював враження - модель і зовсім гола.

Красуня демонструвала все, чим можна пишатися: пишні груди, тонку талію, сталевий прес, пружні сідниці й накачані ніжки.

Модель поверталася спиною до камери, присівши на коліна. Вигини її тіла вражали красою.

На іншому кадрі зірка пильно дивилася в камеру, уклавши вологе волосся набік. Вона відкрила губи й підкорила своєю пристрастю.

"Золотий час 🌅" і " хто ще любить океан? 😇 🌊 ❤ ️ ",- були підписані фото.

За кілька годин пости зібрали понад 60 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік спокусниці багато приємного.

Раніше ми писали, що життя майбутньої знаменитості круто змінилося після зустрічі модельного агента в одному з кафе. Дівчина росла в індійській родині. Батьки спочатку були проти віддавати своє чадо в моделі, але пізніше все ж вирішили, що так буде краще.

Зараз зірка є однією з найуспішніших моделей. Вона співпрацює з Victoria's Secret, Vivienne Tam, Tommy Hilfiger і багатьма іншими брендами.

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