Знаменитая модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл посветила на пляже формами в мини-бикини

Стройная звезда соблазняет формами при любом удобном случае, пишет Politeka.net. В этот раз знаменитость предстала на пляже, когда ее ноги омывало водой.

Модель надела крохотное бикини, которое прикрыло лишь самые интимные части тела. При этом маленький купальник был почти телесного цвета и, едва ли не сливаясь с кожей, создавал впечатление - модель и вовсе голая.

Красотка демонстрировала все, чем можно гордиться: пышную грудь, тонкую талию, стальной пресс, упругие ягодицы и накаченные ножки.

Модель поворачивалась спиной к камере, присев на колени. Изгибы ее тела впечатляли красотой.

На другом кадре звезда пристально смотрела в камеру, уложив влажные волосы набок. Она приоткрыла губы и покорила своей страстью.

"Золотой час 🌅" и "Кто еще любит океан? 😇🌊❤️", - были подписаны фото.

За несколько часов посты собрали более 60 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону соблазнительницы много приятного.

Ранее мы писали, что жизнь будущей знаменитости круто изменилась после встречи модельного агента в одном из кафе. Девушка росла в индийской семье. Родители сначала были против отдавать свое чадо в модели, но позже все же решили, что так будет лучше.

Сейчас звезда является одной из самых успешных моделей. Она сотрудничает с Victoria's Secret, Vivienne Tam, Tommy Hilfiger и многими другими брендами.

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