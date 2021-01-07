Бізнесмен і політик Геннадій Корбан вперше після загибелі сина прокоментував трагедію

Своїми думками з цього приводу він поділився на своїй сторінці в Facebook.

У своєму посланні він подякував усім українцям за слова підтримки, за спробу розділити тягар втрати, за співучасть і за усвідомлення того, що життя триває.

"Кожен з нас призначений для вічності. І кожен відчуває це до моменту поки ми не усвідомлюємо, що немає вічності в цьому світі. Є тільки випадковість, яка то з'єднує, то розлучає людей, відриваючи їх один від одного. Без можливості іноді сказати пару важливих слів, зробити пару важливих справ або просто побути разом, пожити одним життям, бути щасливими разом, - написав він.

За словами Корбана, від цього усвідомлення тим, хто залишився, не стає легше, але це ніяк не змінює закони вічності.

"Тим, хто залишився, не стає легше від розуміння того, що пішов вже насправді в справжньому світі, де немає часу, немає невизначеного завтра, немає абсолютно ніякої необхідності ні в чому", - додав він.

Нагадаємо, що колесами вгору в річці Мокра Сура недалеко від Дніпра виявили баггі з двома підлітками всередині пізно ввечері. Води в річці по пояс, але врятуватися діти самостійно не змогли, оскільки вони були міцно пристебнуті.

Як виявилося згодом, юнак-син відомого Дніпровського бізнесмена Геннадія Корбана. Дівчина була подругою підлітка. Чому сталася трагедія-з'ясовує поліція.

Нагадаємо, що знайдено тіла 16-річного сина Геннадія Корбана з подругою, з'явилися кадри трагедії: що сталося

Як повідомляла Politeka, Корбан видав правду про стосунки Зеленського і Коломойського

Також Politeka писала, Суд відпустив Корбана в Ізраїль.