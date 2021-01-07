Бизнесмен и политик Геннадий Корбан впервые после гибели сына прокомментировал трагедию

Своими мыслыми на этот счет он поделился на своей странице в Facebook.

В своем послании он поблагодарил всех украинцев за слова поддержки, за попытку разделить бремя утраты, за соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается.

"Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе, - написал он.

По словам Корбана, от этого осознания тем, кто остался, не становится легче, но это никак не меняет законы вечности.

"Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем", - добавил он.

Напомним, что колесами вверх в реке Мокрая Сура недалеко от Днепра обнаружили багги с двумя подростками внутри поздно вечером. Воды в реке по пояс, но спастись дети самостоятельно не смогли, поскольку они были крепко пристегнуты.

Как оказалось впоследствии, юноша — сын известного днепровского бизнесмена Геннадия Корбана. Девушка была подругой подростка. Почему произошла трагедия — выясняет полиция.

Напомним, что найдены тела 16-летнего сына Геннадия Корбана с подругой, появились кадры трагедии: что произошло

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