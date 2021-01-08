Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе в сміливому образі

На фото красуня позує топлес, прикривши пишний бюст тільки підтяжками, які приховали саму апетитну частину і притиснули пружності. Дівчина залишила волосся розпущеним, а доповнила образ стильними окулярами. Кадри вийшли дуже спокусливими і запальними, адже дівчина не соромилася себе показати. Цікаво, що Ана Чері в такому вигляді гуляла по зимовому лісі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже Чері викинула кадри в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Яка прекрасна; така красива; виглядає як підліток; можу я приєднатися до вас; Лінда чудово, казково дорогі форми, чудово; красива і дуууже чудова; така красива;Просто класно; Такі красиві картинки; казково дорогий образ».

Ми писали, що відома на весь світ фітнес-модель Ана Чері показала фігуру в спортивному образі поруч зі своєю подругою.

Так, Чері показала фото зі зйомок свого нового проекту. На знімку вона позує поруч з іншою фітнес-моделлю Кейсі Флейшман. Обидві дівчини одягнені в спортивні наряди. Чері вирішила підкреслити свою соковиту фігуру червоними штанами в обтяжку і коротким чорним топіком.

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