Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя в смелом образе
На фото красотка позирует топлес, прикрыв пышный бюст только подтяжками, которые скрыли самую аппетитную часть и прижали упругости. Девушка оставила волосы распущенными, а дополнила образ стильными очками. Кадры получились очень соблазнительными и зажигательными, ведь девушка не стеснялась себя показать. Интересно, что Ана Чери в таком виде гуляла по зимнему лесу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь Чери выбросила кадры в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:
«Какая прекрасная; такая красивая; Выглядит как подросток; Могу я присоединиться к вам; Линда чудесно, сказочно дорогие формы, восхитительно; красивая и оооочень великолепная; Такая красивая; Просто классно;Такие красивые картинки; Сказочно дорогой образ».
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Мы писали, что известная на весь мир фитнес-модель Ана Чери показала фигуру в спортивном образе рядом со своей подругой.
Так, Чери показала фото со съемок своего нового проекта. На снимке она позирует рядом с другой фитнес-моделью Кейси Флейшман. Обе девушки одеты в спортивные наряды. Чери решила подчеркнуть свою сочную фигуру красными штанами в обтяжку и коротким черным топиком.
Напомним, соблазнительная Ана Чери покрутила "булочками" в черном бикини
А еще Politeka писала, что раздетая Ана Чери охладилась под душем, кадры соблазна
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