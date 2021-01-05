Американская фитнес-модель Ана Чери показала жаркое фото под душем

Звезда будоражит фантазии поклонников в разных локациях и одежде, передает Politeka.net. Фигура красотки просто восхитительна, поэтому фанаты всегда остаются довольными.

В этот раз искусительница предстала в одних трусиках. Стринги натянулись выше бедер, а украшала их золотая цепочка. Кроме этого, цепочки впились в кожу ног.

Красотка стояла к камере спиной, давая насладиться видами упругих ягодиц.

Модель прикрыла грудь, чтобы не было видно самого сокровенного.

Ана собрала волнистые волосы в пучок и посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

В таком виде знаменитость предстала под летним душем, она намочила тело, отчего кадр стал казаться еще эффектнее.

"Это фото из моей прошлогодней поездки в Мексику", - написала Ана.

Всего за 15 минут пост собрал почти 40 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети выражали свой восторг, описывая горячий снимок приятными словами.

Стоит отметить, что сейчас на страницу звезды подписаны 12,5 миллиона пользователей сети. Эту популярность в сети звезда заработала не сразу.

Стартом карьеры для модели стало размещение фото и советов по фитнесу на странице в Instagram. В результате на звезду обратили внимание фешн-бренды Калифорнии. Таким образом популярность красотки стала стремительно расти и в 2013 году модель даже получила титул «Сybergirl» эротического журнала «Playboy».

Сейчас звезда выпускает свою линию одежды.

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