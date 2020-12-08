Американская фитнес-модель Ана Чери покрутилась перед камерой, показав, как подкачала свое тело

Спортсменка привыкла к вниманию, ведь она является не только фитнес-моделью, но еще и владелицей собственного бренда спортивной одежды для девушек. Своим брендом Чери очень гордится, потому каждый день показывает себя в трендовых нарядах при любом удобном случае.

Также Ана делится мотивирующими видео и рассказывает о том, как преодолеть комплексы во время тренировок. На своей второй странице Чери решила поговорить о развитии и заодно поделилась очередным снимком, на котором показала новый фитнес-образ для занятий.

«Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, - это тот, кем вы были вчера. Когда мы смотрим на других людей, чтобы измерить свой прогресс, так легко разочароваться, нервничать или расстроиться. Дело не в том, насколько мы близки к достижению того, чего достигли другие, а в том, насколько мы дальше одиноки, чем были вчера, на прошлой неделе или в прошлом году.

Если вы не позволяете кому-то другому говорить с вами плохим образом, не позволяйте себе так говорить с собой. Все мы красивы, сильны и способны меняться. Делайте каждый день шанс измениться к лучшему» - отмечает Ана.

Вот как реагируют фанаты:

«У тебя красивые бедра, спасибо большое, это очень интересно; мне нравится наблюдать за вашим развитием; вот, покрутись еще!; нельзя так много соблазнять; высшая степень соблазна; ну хватит, это поддерживает; вы совершенна🔥; так и надо!Всегда выглядеть подтянутым и красивым🍑; смотрю только в глаза😍 безупречное движение😍; кардио тренировка 💪; Лучшее❤❤; Совершенство❤️❤️; все видят персик🍑🙈».

Отметим, Ана всегда акцентирует внимание на своем внешнем виде. Дело в том, что Ана является не только фитнес-тренером, но еще и владеет специальным магазином для спортивных красоток.

Чери едва ли не каждый день публикует тренировки в своих новых образах и всегда показывает подкачанные ягодицы, которыми очень гордится. К примеру, на одном из фото Ана подчеркнула достоинства новым образом. Она надела лосины с камуфляжным и дополнила спортивный лук тонким черным топом без рукавов.

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