Американская фитнес-модель Ана Чери развязала топик на камеру, устроив фотосессию на побережье

Как известно, популярная модель редко выбирается из дома, предпочитает отдыхать у побережья рядом с личным двориком и практически никогда не появляется на публике. Несмотря на популярность, Ана любит устраивать фотосессии преимущественно дома, а также тренироваться в личном спортзале.

Не так давно спортсменка отправилась вместе с подругами на отдых на Мальдивы и теперь активно делится лучшими кадрами, сделанными на райском острове. К примеру, на свежем фото Чери взбудоражила видом в крошечном купальнике и мокром топе, который развязала и приспустила с плеч.

«Встретимся там, где океан целует береговую линию 💦 проверьте мою биографию, чтобы увидеть остальную часть этого набора !! 💦🌴🌺 В эти выходные здесь будет по-настоящему празднично! Так что следите за световым шоу ✨», - загадочно подписала Ана, интригуя новым контентом.

Вот что пишут в сети:

«Идеальная картинка😍; Красиво 😍; Выглядит потрясающе🔥; Красивый малыш ❤😘😍; 🙌 великолепно 😍; Абсолютно шикарная красотка 😍; Прекрасная очаровательная любовь ю; перестань сутулиться 😤; Такая красивая 💗; Красиво 💕; Великолепно 💛💛💛; Великолепно😘😘; Целая закускаkk 😍; ты выглядишь потрясающе❤; Что за малышка, ух и зажгла🍑; ты такая зажигалочка👙🌊».

Также Ана делится мотивирующими видео и рассказывает о том, как преодолеть комплексы во время тренировок. На своей второй странице Чери решила поговорить о развитии и заодно поделилась очередным снимком, на котором показала новый фитнес-образ для занятий.

«Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, - это тот, кем вы были вчера. Когда мы смотрим на других людей, чтобы измерить свой прогресс, так легко разочароваться, нервничать или расстроиться. Дело не в том, насколько мы близки к достижению того, чего достигли другие, а в том, насколько мы дальше одиноки, чем были вчера, на прошлой неделе или в прошлом году.

Если вы не позволяете кому-то другому говорить с вами плохим образом, не позволяйте себе так говорить с собой. Все мы красивы, сильны и способны меняться. Делайте каждый день шанс измениться к лучшему» - отмечает Ана.

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