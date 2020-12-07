Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась подкачанным телом в трендовом костюме

Популярная модель старается показывать почти каждый день, как веселится на тренировках, занимается на улице или пляже, привлекая внимание к себе. При этом девушка всегда акцентирует внимание на своем внешнем виде. Дело в том, что Ана является не только фитнес-тренером, но еще и владеет специальным магазином для спортивных красоток.

Чери едва ли не каждый день публикует тренировки в своих новых образах и всегда показывает подкачанные ягодицы, которыми очень гордится. К примеру, на одном из фото Ана подчеркнула достоинства новым образом. Она надела лосины с камуфляжным и дополнила спортивный лук тонким черным топом без рукавов.

Вот как реагируют пользователи Инстаграм под постом:

«❤️ красивый образ; Совершенство❤️❤️; Это мощное комбо !! ⚡️⚡️⚡️; спорт со вкусом💪🏾😊; мне очень нравится🔝🔝; персики всегда в топе🍑🍑🙈; люблю такие холмы; Luscious Baby👅 💋😘 💖. Абсолютно красивая милая ❤️; Hermoso ese trasero🔥; У тебя лучшее тело, которое я видел;спина набирает силу, детка; Всегда вкусно; Этот кузов уникальный ❤️».

Мы также писали, что спортсменка ведет себя достаточно нескромно, позируя у бассейна, на побережье или во время прогулки, ведь именно благодаря излишней смелости ее фото привлекают внимание пользователей Инстаграм.

На фото, представленном на фан-аккаунте Анны, видно, что Чери есть чем похвалиться. В частности, бюстом в до неприличия коротенькой маечке, под которой даже нет лифчика. Тем не менее, можно заметить нижнюю часть бикини желтого цвета на тонких завязочках.

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