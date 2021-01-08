Популярна українська співачка Настя Каменських вирушила в дорогу

Зірка вирушила в подорож, про що свідчить її цікаве фото, передає Politeka.net. Красуня була відображена на пасажирському сидінні гідролітака.

Співачка одягла чорний топік на тонких бретельках, який підкреслив її красиві принади. Також довжина топа дозволила поглянути на ідеальний прес і тонку талію спокусниці.

Красуня злегка вигнулася, блиснувши ребрами, а також стегнами, які обтягнули лосини.

Зірка завершила образ бейсболкою, а обличчя прикрила маскою.

Видно, що Настя була без макіяжу і хвалилася натуральною красою.

"Режим оновлення та повернення✔️🤍", - написала співачка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красуня, гарного відпочинку і сонячної погоди", "Красива❤️❤️🔥", "теж на Мальдіви зібралася", "ти супер так би й розцілував тебе всю", "Правильно коли локдаун, можна і відпочити 2 тижні)))", "Пузико не втягнула!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських народилася у 1987 році. Красуня стала займатися вокалом з дитинства. У шість років батьки відвели її в музичну школу, майбутня співачка вчилася грі на фортепіано. Настя закінчила музичну школу в 14 років.

Варто відзначити, що красуня у школі, професійно займалася балетом, відвідувала гуртки в гімназії і грала в теніс.

В результаті Настя навчилася розподіляти час і у неї з'явилася залізна дисципліна.

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