Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась в путь

Звезда отправилась в путешествие, о чем свидетельствует ее интересное фото, передает Politeka.net. Красотка была запечатлена на пассажирском сиденье гидросамолета.

Певица надела черный топик на тонких бретельках, который подчеркнул ее красивые прелести. Также длина топа позволила взглянуть на идеальный пресс и тонкую талию соблазнительницы.

Красотка слегка выгнулась, сверкнув ребрами, а также бедрами, которые обтянули лосины.

Звезда завершила образ бейсболкой, а лицо прикрыла маска.

Видно, что Настя была без макияжа и хвасталась натуральной красотой.

"Режим обновления и возврата ✔️🤍", - написала певица.

За 40 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Красотка ,хорошего отдыха и солнечной погоды", "Красива❤️❤️🔥", "Тоже на Мальдивы собралась", "ты супер так бы и расцеловал тебя всю", "Правильно когда локдаун, можно и отдохнуть 2 недели)))", "Пузик не втянула!", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских родилась в 1987 году. Красотка стала заниматься вокалом с детства. В шесть лет родители отвели ее в музыкальную школу, будущая певица училась игре на фортепиано. Настя окончила музыкальную школу в 14 лет.

Стоит отметить, что красотка в школе, профессионально занималась балетом, посещала кружки в гимназии и играла в теннис.

В результате Настя научилась распределять время и у нее появилась железная дисциплина.

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