Мільйони сумують за фронтменом ліверпульської рок-н-рольної групи Gerry and the Pacemakers Джеррі Марсденом
78-річного вокаліста і музиканта не стало 3 січня. Він помер у лікарні Арроу Парк в Мерсісайді. Відзначається, що причиною смерті зірки рок-н-ролу стали проблеми з серцем, з якими він боровся протягом багатьох років.
Першу операцію на серці йому зробили у вересні 2003 року, провівши потрійне шунтування в лікарні Брід Грін в Ліверпулі. У 2016 році була проведена друга операція, а в листопаді 2018 року Марсден оголосив про завершення кар'єри.
Gerry and the Pacemakers були другою після Beatles найуспішнішою групою з Ліверпуля, що потрапила в поп-чарти США.
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Група утворилася в 1959 році. Їх менеджером був Брайан Епштейн, який до цього взявся за Beatles.
Перший успішний сингл ліверпульців "How Do You Do It?" вийшов у 1963 році. За цим послідував їх незрівнянний хіт "You Never Walk Alone" - пісня стала гімном футбольної команди "Ліверпуль".
У зв'язку зі смертю Марсдена, особливо сумують за ним спортсмени. Клуб висловив співчуття на своєму офіційному твіттер-акаунті.
"Голос Джеррі супроводжував наші найбільші матчі. Його гімн об'єднував гравців, тренерський штаб і вболівальників по всьому світу, допомагаючи створювати по-справжньому щось особливе", – йдеться в твіті.
The Pacemakers розпалися в жовтні 1966 року. Після відходу з групи, Марсден продовжував вести скромну кар'єру на телебаченні і навіть знявся в мюзиклі «Чарлі» у Вест-Енді.
Інші користувачі також не стримують гіркоти втрати:
"Схоже на кінець епохи ... з дуже сумними новинами про смерть Джеррі Марсдена. Було так приємно співати You'll Never Walk Alone з Джеррі протягом багатьох років"; "слова Джеррі будуть жити з нами вічно".
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