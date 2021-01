Миллионы скорбят за фронтменом ливерпульской рок-н-ролльной группы Gerry and the Pacemakers Джерри Марсденом

78-летнего вокалиста и музыканта не стало 3 января. Он скончался в больнице Арроу Парк в Мерсисайде. Отмечается, что причиной смерти звезды рок-н-ролла стали проблемы с сердцем, с которыми он боролся на протяжении многих лет.

Первую операцию на сердце ему сделали в сентябре 2003 года, проведя тройное шунтирование в больнице Брод Грин в Ливерпуле. В 2016 году была проведена вторая операция, а в ноябре 2018 года Марсден объявил о завершении карьеры.

Gerry and the Pacemakers были второй после Beatles самой успешной группой из Ливерпуля, попавшей в поп-чарты США.

Группа образовалась в 1959 году. Их менеджером был Брайан Эпштейн, который до этого взялся за Beatles.

Первый успешный сингл ливерпульцев "How Do You Do It?" вышел в 1963 году. За этим последовал их несравненный хит «You Never Walk Alone» - песня стала гимном футбольной команды "Ливерпуль".

В связи со смертью Марсдена, особенно скорбят за ним спортсмены. Клуб выразил соболезнования на своем официальном Твиттер-аккаунте.

«Голос Джерри сопровождал наши самые большие матчи. Его гимн объединял игроков, тренерский штаб и болельщиков по всему миру, помогая создавать по-настоящему нечто особенное», – говорится в твите.

The Pacemakers распались в октябре 1966 года. После ухода из группы, Марсден продолжал вести скромную карьеру на телевидении и даже снялся в мюзикле «Чарли» в Вест-Энде.

Другие пользователи также не сдерживают горечи утраты:

"Похоже на конец эпохи ... с очень печальными новостями о смерти Джерри Марсдена. Было так приятно петь You'll Never Walk Alone с Джерри на протяжении многих лет"; "Слова Джерри будут жить с нами вечно".

