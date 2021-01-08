Погода в Україні 8 січня здивує змінами, від недавніх злив з мокрим снігом практично не залишиться і сліду
Таким є прогноз фахівців, повідомляє Politeka.
На заході України сьогодні буде напрочуд сухо, а також близько 0-3 тепла вдень. Вночі ситуація зміниться: синоптики говорять про -2+2 за Цельсієм.
Схожа картина буде і на півночі України, де повітря вдень прогріється до 2 зі знаком «плюс». Ближче до вечора очікується локальне похолодання, аж до 1 морозу.
У Києві та передмісті, стверджують синоптики, буде хмарно і без дощів. На вулиці очікується від -1 до + 2 градусів за Цельсієм. Вночі показники втриматися в аналогічних межах.
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Частково опади торкнуться центральні регіони. До дощів варто готуватися жителям Запорізької області. Інших чекають хмарність і 1-3 зі знаком "плюс" вдень. Після заходу сонця очікується невелике похолодання, аж до 1 морозу.
А ось жителів приморських районів сьогодні зима випробує на міцність, заливши українців зливами. Стовпчик термометра покаже близько 3-5 градусів тепла, а вночі від 0 до 3 зі знаком «плюс».
Без дощів залишаться українці на сході країни. На вулиці, згідно з прогнозом синоптиків, буде від 1 до 4 тепла, які вночі змінять 0-2 зі знаком «плюс».
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