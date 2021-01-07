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Резкое ухудшение погоды ожидается в четверг, 7 января, когда большинство украинцев отмечают Рождество

Об изменении погодных условий сообщили на сайте Укргидрометцентра, передает Politeka.net.

Отмечается, что днем на Рождество почти во всей стране, а именно в северных, центральных и восточных областях сохранится туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, о дальнейшем ухудшении погоды передают спасатели. Согласно, данным, опубликованным пресс-службой ГСЧС, после туманного 7 января украинцев ожидают более трудные испытания.

Так, 8 января, все регионы, кроме западных и южных, накроют значительные осадки, ночью местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Порывы ветра местами, кроме западных областей, будут достигать 15-20 м/с.

Что касается температуры воздуха и осадков, то 7 января в западных и северных областях днем ​​ожидается 1-6 градусов тепла; в центральных, восточных и Запорожской областях - ​​2-7 градусов тепла; на юге страны - ​​7-12 выше нуля.

Также на Рождество на всей территории страны ожидаются осадки различной интенсивности: в восточных и южных областях дождь, в западных областях - дождь и мокрый снег; в центральных и северных областях умеренный, местами значительный дождь с переходом в мокрый снег.

8 января ночью мокрый снег накроет северные, центральные и восточные области. Днем на большей части территории страны осадки не предвидятся.

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