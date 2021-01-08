Погода в Украине 8 января удивит изменениями, от недавних ливней с мокрым снегом практически не останется и следа
Таким является прогноз специалистов, сообщает Politeka.
На западе Украины сегодня будет на удивление сухо, а также около 0-3 тепла днем. Ночью ситуация изменится: синоптики говорят про -2+2 по Цельсию.
Похожая картина будет и на севере Украины, где воздух днем прогреется до 2 со знаком «плюс». Ближе к вечеру ожидается локальное похолодание, вплоть до 1 мороза.
В Киеве и пригороде, утверждают синоптики, будет облачно и без дождей. На улице ожидается от -1 до +2 градусов по Цельсию. Ночью показатели удержаться в аналогичных пределах.
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Частично осадки затронут центральные регионы. К дождям стоит готовиться жителям Запорожской области. Остальных ждут облачность и 1-3 со знаком «плюс» днем. После захода солнца ожидается небольшое похолодание, вплоть до 1 мороза.
А вот жителей приморских районов сегодня зима испытает на прочность, залив украинцев ливнями. Столбик термометра покажет около 3-5 градусов тепла, а ночью от 0 до 3 со знаком «плюс».
Без дождей останутся украинцы на востоке страны. На улице, согласно прогнозу синоптиков, будет от 1 до 4 тепла, которые ночью сменят 0-2 со знаком «плюс».
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