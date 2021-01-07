Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вразила шанувальників формами в спортивному вбранні

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані в Instagram-сторінці красуні.

"Судячи з реакції мами-сподобався мій подарунок на НГ», - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Горова демонструє достоїнства фігури, виконуючи запальний танець з матір'ю, Іриною Горовою. У якийсь момент дівчина задирає руку, спокусливо згинаючись під музику.

Сама Ірина Горова танцює з дочкою, після чого кричить і крутиться навколо Наташі.

А оскільки кадри знаменитість вирішила опублікувати у себе в каруселі Сторіс, фанати дівчини не змогли що-небудь сказати.

Як ми повідомляли до цього, прийомна дочка українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала себе 6 років тому

На фото Горова позує в купальнику і жовтій бейсболці. Дівчина стояла перед дзеркалом, хвалячись витонченою фігурою. Наташка знімала себе на телефон, стиснувши руку в кулак. Як можна зрозуміти, кадр був зроблений 6 років тому, коли Наташі було років 15.

Нагадавши, фігуриста дочка Потапа в тісному топі показала на камеру все і відразу: "це просто щось з чимось"

А ще Politeka писала, що фігуристи екс-дружина і дочка Потапа посвітили розпареними тілами в купальниках: "Вау, ти зводиш з розуму"

Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа в одному купальнику зігнулася заради пікантного кадру:"неможливо відірвати погляд".