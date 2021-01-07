Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая впечатлила поклонников формами в спортивном наряде
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы в Instagram-странице красотки.
«Судя по реакции мамы – понравился мой подарок на НГ», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованном ролике Горовая демонстрирует достоинства фигуры, исполняя зажигательный танец с матерью, Ириной Горовой. В какой-то момент девушка задирает руку, соблазнительно изгибаясь под музыку.
Сама Ирина Горовая танцует с дочерью, после чего кричит и крутится вокруг Наташи.
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А поскольку кадры знаменитость решила опубликовать у себя в карусели Сторис, фанаты девушки не смогли что-либо сказать.
Как мы сообщали до этого, приемная дочь украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала себя 6 лет назад
На фото Горовая позирует в купальнике и желтой бейсболке. Девушка стояла перед зеркалом, хвастаясь точеной фигурой. Наташка снимала себя на телефон, сжав руку в кулак. Как можно понять, кадр был сделан 6 лет назад, когда Наташе было лет 15.
Напомним, фигуристая дочь Потапа в тесном топе показала на камеру все и сразу: "Это просто что-то с чем-то"
А еще Politeka писала, что фигуристые экс-жена и дочь Потапа посветили распаренными телами в купальниках: "Вау, ты сводишь с ума"
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа в одном купальнике изогнулась ради пикантного кадра: "Невозможно оторвать взгляд".