Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, вразила розмірами великого бюста

Турецька красуня змогла привернути увагу вже 311 тисяч користувачів мережі в Instagram, пише Politeka.net. Варто відзначити, що популярність Гюль стала рости після того, як вона потрапила в студентський модний блог під час навчання в Темпльском університеті.

Агенства помітили зірку з формами, як у Кім Кардашьян. Зараз Бахарі є амбассадором відомих брендів.

Зірка практично кожен день демонструє великі форми в різних вирізах найвідвертіших нарядів.

На одному з останніх фото красуня одягла в'язаний комбінезон. Модель розстебнула кілька гудзиків, щоб виблискувати великими об'ємами.

Груди красиво оголилися, притягаючи до себе погляди.

Красуня накинула на голову капюшон з вушками. Вона розпустила довге чорне волосся, випустивши одне рівних пасом назовні.

Красуня дивилася в камеру великими очима, а її пухкі губи були теж красиво підкреслені блиском і сяяли на світлі.

За шість годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали моделі багато приємних повідомлень, адже її форми і зовнішність в цілому просто невимовно гарні й гідні компліментів.

"Крихітка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі позувала в наряді, який обтягнув її досконалості, виділивши пишні стегна.

Пікантний виріз в районі грудей, оголяв соковиті місця. Смужки в стразах перепліталися посередині, тим самим утримуючи темну тканину на грудях.

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