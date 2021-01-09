Модель показала все, чем богата

Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, впечатлила размерами большого бюста

Турецкая красотка смогла привлечь внимание уже 311 тысяч пользователей сети в Инстаграм, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что популярность Гюль стала расти после того, как она попала в студенческий модный блог во время обучения в Темпльском университете.

Агенства заметили звезду с формами, как у Ким Кардашьян. Сейчас Бахари является амбассадором известных брендов.

Звезда практически каждый день демонстрирует большие формы в разных вырезах самых откровенных нарядов.

На одном из последних фото красотка надела вязаный комбинезон. Модель расстегнула несколько пуговиц, чтобы сверкать большими объемами.

Грудь красиво оголилась, притягивая к себе взгляды.

Красотка накинула на голову капюшон с ушками. Она распустила длинные черные волосы, выпустив одну ровных прядей наружу.

Красотка смотрела в камеру большими глазами, а ее пухлые губы были тоже красиво подчеркнуты блеском и сияли на свету.

За шесть часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали модели много приятных сообщений, ведь ее формы и внешность в целом просто неописуемо хороши и достойны комплиментов.

"Милашка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари позировала в наряде, который обтянул ее совершенства, выделив пышные бедра.

Пикантный вырез в районе грудей, оголял самые сочные места. Полосочки в стразах переплетались посередине, тем самым удерживая темную ткань на груди.

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