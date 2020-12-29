Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, удивила пышной фигурой с неудачного ракурса

Модель начала свою карьеру относительно недавно, однако после того, как девушку начали сравнивать с Ким Кардашьян, популярность звезды в Инстаграм значительно возросла. Теперь девушка старается показывать самые привлекательные образы в платьях, делая акцент на своем бюсте.

Все время Бахари подчеркивала, что ей не нравится излишняя откровенность, поэтому она вела свой профиль в едином стиле – все фото, сделанные на съемках рекламы модной одежды, без откровенностей и демонстрации тела. Тем не менее глубокие декольте всегда привлекали внимание к себе, ведь у модели шестой размер бюста, который совсем непросто скрыть.

В этот раз также из-за непривычного и не совсем удачного ракурса Бахари удивила крупной фигурой в светлом мини-платье:

«Уже с трудом помещается👏;Мой ангел; какая вкуснота😙; Ты меня привлекаешь, девушка такая нереальная; Вау 😍😍 вау; Красивый и опасно прекрасный вид❤️💘; роскошная девушка, почему ты такая 🔥🔥; Удивительная малышка !! 🥰 ; Красивое платье, а она красиво улыбается; Я не знаю слов настолько красивых, чтобы описать тебя. Я не знаю таких чудесных явлений, чтобы понять, как ты хороша; аж трещит по швам от роскоши; не забудьте прикрыться».

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Бордовое мини-платье с глубоким декольте и тонкими лямками из силикона идеально село на фигуре девушки. Чтобы сделать акцент в своем образе, Бахари также надела пояс с цепочкой и распустила длинные локоны. Для вечернего лука Гюль также традиционно выбрала яркий макияж и подчеркнула глаза темными оттенками теней.

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