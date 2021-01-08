Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі без сорому повністю роздяглася

45-річна Анджеліна Джолі активно займається вихованням шістьох дітей, пише Politeka.net. Красуня зараз віддає перевагу більш скромному стилю, хоча іноді й дозволяє собі відверті фотосесії та відео.

Однак в молодості красуня відрізнялася скандальними витівками й абсолютно неспокійною норовом. З чуток, зірка сиділа на героїні, також вона стала відома своїми численними любовними зв'язками.

Через затяжну депресію актриса двічі планувала накласти на себе руки.

На просторах інтернету можна знайти багато фото зірки в стилі "ню". Так, в одній з фан-груп вирішили згадати про "оголення" актриси, коли вона була зовсім молодою.

"Мама Міа!",- написали автори поста.

На знімках оголена Джолі прикрила стрункою ніжкою пишні груди. Зірка трохи блиснула не тільки оголеними грудьми, але і пружними сідницями.

На руці красуні можна помітити татуювання.

Енджі розпустила пишне волосся, яке прикрило підлогу її обличчя.

На іншому фото Джолі лягла і дивилася в камеру фотографа, який її тим часом знімав.

За дві години пост зібрав майже 500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі прийшли в захват від фото і написали зірці багато приємного.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі постала в вельми спокусливому образі. Актриса була одягнена в обтягуючу тісну сукню бежевого кольору, яка сильно здавила бюст зірки. В руках у неї був келих з вином або шампанським.

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