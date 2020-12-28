Голливудская актриса Анджелина Джоли в короткой кофточке заставила поклонников пускать слюнки

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появился архивный снимок, на котором Джоли предстала в весьма соблазнительном наряде. Красотка позировала в миниатюрной зеленой кофточке и штанах с низкой посадкой. Актриса подняла руку, оголив свой плоский животик. Кофточка непослушно задралась, засветив нижнее белье актрисы.

Особое внимание привлекли татуировки звезды в интимном месте, которые красотка засветила, спустив штаны. Была видна надпись внизу живота, а также часть огромного черного креста. В комментариях красотке оставили массу восторженных отзывов. Поклонники отметили, что с радостью вспоминают молодую Анджелину, которая светилась красотой и здоровьем.

«Красота», «Зеленая принцесса», «Форма ее тела впечатляет», «Шикарная дама», «Такая красивая», «Очень тебя люблю», «Великолепная Джоли», «Я помню фигуристую Энджи», «Красота века», «Очень красиво», - пишут пользователи сети.

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