Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звела з розуму пристрасним кадром в пікантному платтячку

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок актриси в Instagram з'явилося фото, на якому красуня Джолі постала в сукні бежевого відтінку. Наряд був виконаний в грецькому стилі, оголивши ніжну зону декольте актриси. Джолі трохи нахилила голову і заплющила очі від задоволення. Всі погляди шанувальників були спрямовані на зону декольте красуні.

У коментарях під постом залишили масу приємних відгуків про зовнішність актриси.

"Цукерка", «мила», «красива мамасіта», «виглядає спокусливо», «як красиво», «для вас найчуттєвіші красиві поцілунки», «люблю тебе, дитинко», «проста краса, але шикарна жінка», «Привіт, дівчина», «імідж і краса», "Красива жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що в Instagram опублікували архівний знімок Джолі, на якому вона ще була в самому соку. Сьогодні багато фанатів відзначають, що актриса розгубила свій шарм. 45-річна зірка дуже схудла, а її ідеальна зовнішність вже не здається такою ідеальною. Сьогодні актриса більше зосереджена на сім'ї, ніж на роботі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі розбалувалася в обіймах красеня-брата і ледь не впустила бюст: кадри сімейної безсоромності.

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