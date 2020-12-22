Турецька актриса Ірем Хелваджіоглу, яка прославилася після ролі в серіалі "Величне століття", переборщила зі збільшенням губ

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 30-річна дівчина опублікувала фотографії після б'юті-процедур. По знімку видно, що актриса зважилася на збільшення губ, які стали нагадувати губи голлівудської актриси Анджеліни Джолі.

Як відомо, в серіалі Ірем грала одну з наложниць Нурбахар-хатун. Вона була ще дуже юною, коли прославилася на весь світ. Зараз, коли актрисі вже 30 років, вона зважилася на удосконалення зовнішності.

Шанувальники в коментарях під постом звернули увагу на те, що зірка після уколів краси стала буквально двійником Джолі. Судячи з фото, вона не тільки збільшила губи, але і попрацювала над створенням скульптурних щік.

"Копія Анджеліни Джолі», «на себе не схожа», "немов зовсім інша людина", - пишуть користувачі Мережі під фото красуні.

Варто відзначити, що Ірем не перша жінка, яка прагне бути схожою на голлівудську діву. У свій час зовнішність Анджеліни вважалася еталонною, тому жінки по всьому світу робили собі губи і вилиці як у Джолі. Крім цього, у актриси багато двійників, які зуміли досягти сильної схожості із зіркою.

Нагадаємо, що дика Анджеліна Джолі виставила напоказ соковитий бюст, сіточка нічого не приховала:"безсоромне дівчисько".

Як повідомляла Politeka, зухвала Анджеліна Джолі в трусиках розвалилася в кріслі, високо задерши ніжки: «витвір мистецтва».

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі задерла ніжку і вип'ятила бюст, збентеживши навіть найстійкіших: «Вона зводить з розуму».