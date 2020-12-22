Турецкая актриса Ирем Хелваджиоглу, которая прославилась после роли в сериале «Великолепный век», переборщила с увеличением губ

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 30-летняя девушка опубликовала фотографии после бьюти-процедур. По снимку видно, что актриса решилась на увеличение губ, которые стали напоминать губы голливудской актрисы Анджелины Джоли.

Как известно, в сериале Ирем играла одну из наложниц Нурбахар-хатун. Она была еще очень юной, когда прославилась на весь мир. Сейчас, когда актрисе уже 30 лет, она решилась на усовершенствование внешности.

Поклонники в комментариях под постом обратили внимание на то, что звезда после уколов красоты стала буквально двойником Джоли. Судя по фото, она не только увеличила губы, но и поработала над созданием скульптурных щек.

«Копия Анджелины Джоли», «На себя не похожа», «Словно совсем другой человек», - пишут пользователи сети под фото красотки.

Стоит отметить, что Ирем не первая женщина, которая стремится быть похожей на голливудскую диву. Одно время внешность Анджелины считалась эталонной, поэтому женщины по всему миру делали себе губы и скулы как у Джоли. Кроме этого, у актрисы много двойников, которые сумели достичь сильной схожести со звездой.

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