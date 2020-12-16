Голлівудська красуня Анджеліна Джолі зачарувала зухвалим образом в розкішному платтячку

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото зірки, на якому вона постала в дуже спокусливому вигляді. На Джолі було обтягуюче чорне плаття з дуже глибоким декольте і бежеві туфлі-човники.

Красуня нахилилася, щоб зняти туфельку, але кадр вийшов настільки пікантним, що шанувальники-чоловіки стали пускати слинки. Апетитний бюст Джолі так і норовив вистрибнути з декольте. Перчинки образу додала коротка зачіска актриси. Як відомо, деякий час на початку кар'єрного шляху Джолі була коротко підстрижена.

"Красива", - підписали автори аккаунта.

У коментарях стали бурхливо обговорювати зовнішність красуні.

"Красиво", «жінка моєї мрії», «Боже, так жарко і спокусливо», «Приголомшлива», «так приголомшливо і чудово», «Я люблю тебе красива», «вона зводить мене з розуму», "чарівно", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, на початку модельної та акторської кар'єри Джолі була вельми відвертою зіркою. Вона дивувала шанувальників зухвалими витівками, не соромилася роздягатися на камеру, показуючи свої принади у всій красі.

Нагадаємо, що пристрасна Анджеліна Джолі в міні задерла ніжки, позбавивши дару мови:"вона знає як...".

Як повідомляла Politeka, що дика Анджеліна Джолі виставила напоказ соковитий бюст, сіточка нічого не приховала:"безсоромне дівчисько".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі розшалилася в обіймах красеня-брата і ледь не впустила бюст: кадри сімейної безсоромності.