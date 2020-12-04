Голлівудська актриса Анджеліна Джолі убила наповал зухвалим образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явилося фото, на якому вона постала в неймовірно ніжному, і, одночасно, зухвалому вигляді. На Джолі було біле плаття, яке виявилося трохи коротким. На ногах красувалися чорні високі чобітки на підборах.

Актриса сиділа на підлозі, підібгавши і схрестивши ніжки. Сукня так і норовила задертися, оголивши найпотаємніше. Артистка сміливо дивилася в кадр, захопивши своєю ніжною посмішкою.

У коментарях під постом стали захоплюватися красою діви.

"Я люблю тебе, солодка", «Вау, мабуть, тридцять років», «чудово», «Моя королева», «вона знає, як виглядати спокусливо», «Абсолютно чудово», «дуже красиво», «чудова у всьому», «шикарні ніжки», "Люблю чоботи", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що раніше Анджеліна Джолі була неймовірно красивою жінкою. Вона регулярно потрапляла в рейтинги найкрасивіших жінок на світі. Сьогодні в ЗМІ не втомлюються обговорювати її хворобливу худорлявість - краса 45-річної актриси зів'яла.

Раніше ми писали, що в мережі спливло архівне фото, на якому Джолі постала в досить екстравагантному образі. На ній були чорні штани і біла майка, під якою не виявилося білизни.

Нагадаємо, що гаряча Анджеліна Джолі розставила ніжки, засвітивши пікантні місця:"всі вітають королеву".

Як повідомляла Politeka, болісно худа Анджеліна Джолі ошелешила впалими щоками і кістлявими руками:"підніми голову, дівчинка".

Також Politeka писала, що хижа Анджеліна Джолі забула про сором, посвітивши "півкулями" крупним планом: "Ось це!".