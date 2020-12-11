Голлівудська актриса Анджеліна Джолі ошелешила занадто відвертим знімком

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси в Instagram з'явилося фото, на якому зірка постала практично голою. Джолі сиділа на диванчику. Її хлоп'яча зачіска гармоніювала з її зухвалим образом. Актриса відмовилася від нижньої білизни, тому прозора сукня нічого не змогла приховати.

Пишний бюст Джолі був на виду, але, схоже, зірку це не бентежило. Вона мило посміхалася і дивилася в кадр. У коментарях шанувальники прийшли в захват від архівних фото. Під постом залишили масу приємних слів.

"Коли кусаєшся і робиш це природно", "Прекрасна матуся", "згадайте дні, коли Анджеліна народила дитину", "зачаровує чарівність", "дуже приваблива", " де волосся Анджеліни?", "Безсоромне дівчисько", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, на світанку своєї кар'єри Джолі не соромилася брати участь у відвертих зйомках і зніматися голою. Наприклад, у фільмі "Джіа", де Джолі зіграла відому супермодель, вона знімалася повністю оголеною.

Пізніше актриса стала відходити від спокусливих гарячих образів, які їй пропонували. Вона стала прагнути отримувати більш глибокі ролі, а також сама зайнялася зйомкою фільмів.

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