Голлівудська зірка Анджеліна Джолі ошелешила відвертим виглядом поруч з рідним братом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явилося архівне фото, на якому ще молода Джолі позувала в обнімку зі своїм старшим братом Джеймсом Хейвеном.

На фото Джолі постала в неймовірно вульгарній сукні з дуже глибоким вирізом. Вона стояла трохи боком, в результаті чого її бюст мало не випав з наряду. Джолі закинула голову і сміялася. Образ голлівудської зірки доповнив яскравий макіяж і висока зачіска.

Брат Джолі був одягнений в темний костюм і сонцезахисні окуляри. Спорідненість двох зірок видавали пухкі губи Хейвена.

"Енжі і її брат", - підписали фото автори аккаунта.

Як відомо, Джолі з її братом пов'язують дуже дивні стосунки. На початку 2000-х ЗМІ бурхливо обговорювали їх пристрасний поцілунок на церемонії «Оскар». Крім цього, Джолі завжди дуже пристрасно обіймалася з родичем на камеру. З боку їх фото виглядали як знімки закоханої парочки, що стало приводом для засудження в суспільстві.

"Це був не якийсь дивний поцілунок з відкритими ротами. Прикро, що щось таке красиве і чисте можна перетворити на цирк", - виправдовувалася пізніше Джолі.

У західних ЗМІ також писали, що Бред Пітт не був у захваті від постійної присутності брата в їхньому житті.

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