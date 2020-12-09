Голливудская звезда Анджелина Джоли ошарашила откровенным видом рядом с родным братом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды появилось архивное фото, на котором еще молодая Джоли позировала в обнимку со своим старшим братом Джеймсом Хейвеном.

На фото Джоли предстала в невероятно вульгарном платье с очень глубоким вырезом. Она стояла немного боком, в результате чего ее бюст чуть не выпал из наряда. Джоли запрокинула голову и смеялась. Образ голливудской звезды дополнил яркий макияж и высокая прическа.

Брат Джоли был одет в темный костюм и солнцезащитные очки. Родство двух звезд выдавали пухлые губы Хейвена.

«Энжи и ее брат», - подписали фото авторы аккаунта.

Как известно, Джоли с ее братом связывают очень странные отношения. В начале 2000-х СМИ бурно обсуждали их страстный поцелуй на церемонии «Оскар». Кроме этого, Джоли всегда очень страстно обнималась с родственником на камеру. Со стороны их фото выглядели как снимки влюбленной парочки, что стало поводом для осуждения в обществе.

«Это был не какой-то странный поцелуй с открытыми ртами. Обидно, что нечто такое красивое и чистое можно превратить в цирк», - оправдывалась позже Джоли.

В западных СМИ также писали, что Брэд Питт не был в восторге от постоянного присутствия брата в их жизни.

Напомним, что хищная Анджелина Джоли забыла про стыд, посветив "полушариями" крупным планом: "Вот это!".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Анджелина Джоли засветила лишнее на глазах у брата и отца: «А лифчик слабо было надеть?».

Также Politeka писала, что страстная Анджелина Джоли в мини задрала ножки, лишив дара речи: «Она знает как…».