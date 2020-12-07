Голлівудська актриса Анджеліна Джолі ошелешила зовнішнім виглядом на спільній фотографії з батьком і братом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото, на якому Джолі позувала з родичами. На актрисі була надіта біла майка, яка просвіщалася. Під майкою не було нічого, тому пишний бюст Джолі став надбанням громадськості.

"Анджеліна Джолі з братом Джеймсом Хейвеном і батьком Джоном Войтом", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях стали бурхливо обговорювати зовнішній вигляд актриси. Користувачі Мережі вважають, що виглядати так перед родичами не просто непристойно, але навіть вульгарно. Але знайшлися і ті, хто підтримав свого кумира.

"Та вже б без майки була", "не нам її судити за вбрання і дії!", "Анджеліна ну просто вбивча", " таке фото просто надзвичайне. Сімейка Адамс", "А ліфчик слабо було надіти?)", "У брата Анджеліни якийсь маніакальний вигляд", "може в її родині виблискувати сосками крізь майки/футболки перед братом і батьком це нормально...але я б крізь землю провалилася від сорому...мені здається у Джолі і брата її проблеми в психіці якісь", "Брат жахливо красивий!!! А у Анжеліни дуже гарні очі", - пишуть люди.

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