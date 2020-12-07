Голливудская актриса Анджелина Джоли ошарашила внешним видом на общей фотографии с отцом и братом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось фото, на котором Джоли позировала с родственниками. На актрисе была надета белая майка, которая просвещалась. Под майкой не было ничего, поэтому пышный бюст Джоли стал достоянием общественности.

«Анджелина Джоли с братом Джеймсом Хейвеном и отцом Джоном Войтом», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали бурно обсуждать внешний вид актрисы. Пользователи сети посчитали, что выглядеть так перед родственниками не просто неприлично, но даже пошло. Но нашлись и те, кто поддержал своего кумира.

«Да уже б без майки была», «Не нам её судить за наряды и действия!», «Анджелина ну просто убийственна», «Такое фото просто из ряда вон. Семейка Адамс», «А лифчик слабо было надеть?)», «У брата Анджелины какой-то маниакальный вид», «Может в ее семье сверкать сосками сквозь майки/футболки перед братом и отцом это нормально...но я бы сквозь землю провалилась от стыда...мне кажется у Джоли и брата ее проблемы в психике какие-то», «Брат ужасно красив!!! А у Анжелины очень красивые глаза», - пишут люди.

Напомним, что бесстыжая Анджелина Джоли в мокрой маечке поиграла язычком и показала кое-что интересное: «Вау, очень жарко».

Как сообщала Politeka, страстная Анджелина Джоли в мини задрала ножки, лишив дара речи: «Она знает как…».

Также Politeka писала, что болезненно худая Анджелина Джоли ошарашила впавшими щеками и костлявыми руками: «Подними голову, девочка».