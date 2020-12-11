Голливудская актриса Анджелина Джоли ошарашила слишком откровенным снимком
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появилось фото, на котором звезда предстала практически голой. Джоли сидела на диванчике. Ее мальчишеская прическа гармонировала с ее дерзким образом. Актриса отказалась от нижнего белья, поэтому прозрачное платье ничего не смогло скрыть.
Пышный бюст Джоли был на виду, но, похоже, звезду это не смущало. Она мило улыбалась и смотрела в кадр. В комментариях поклонники пришли в восторг от архивных фото. Под постом оставили массу приятных слов.
«Когда кусаешься и делаешь это естественно», «Прекрасная мамаша», «Вспомните дни, когда Анджелина родила ребенка», «Завораживающее очарование», «Очень привлекательная», «Где волосы Анджелины?», «Бесстыжая девчонка», - пишут пользователи сети.
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Как известно, на рассвете своей карьеры Джоли не стыдилась принимать участие в откровенных съемках и сниматься голой. Например, в фильме «Джиа», где Джоли сыграла известную супермодель, она снималась полностью обнаженной.
Позже актриса стала отходить от соблазнительных горячих образов, которые ей предлагали. Она стала стремиться получать более глубокие роли, а также сама занялась съемкой фильмов.
Напомним, что болезненно худая Анджелина Джоли ошарашила впавшими щеками и костлявыми руками: «Подними голову, девочка».
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли расшалилась в объятиях красавца-брата и едва не выронила бюст: кадры семейного бесстыдства.
Также Politeka писала, что бесстыжая Анджелина Джоли засветила лишнее на глазах у брата и отца: «А лифчик слабо было надеть?».