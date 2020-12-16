Голливудская красотка Анджелина Джоли обаяла дерзким образом в роскошном платьице

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото звезды, на котором она предстала в очень соблазнительном виде. На Джоли было обтягивающее черное платье с очень глубоким декольте и бежевые туфли-лодочки.

Красотка наклонилась, чтобы снять туфельку, но кадр получился настолько пикантным, что поклонники-мужчины стали пускать слюнки. Аппетитный бюст Джоли так и норовил выпрыгнуть из декольте. Перчинки образу добавила короткая прическа актрисы. Как известно, некоторое время в начале карьерного пути Джоли была коротко подстрижена.

«Красивая», - подписали авторы аккаунта.

В комментариях стали бурно обсуждать внешность красотки.

«Красиво», «Женщина моей мечты», «Боже, так жарко и соблазнительно», «Оглушающая», «Так потрясающе и великолепно», «я люблю тебя красивая», «Она сводит меня с ума», «Очаровательно», - пишут пользователи сети.

Как известно, в начале модельной и актерской карьеры Джоли была весьма откровенной звездой. Она удивляла поклонников дерзкими выходками, не стеснялась раздеваться на камеру, показывая свои прелести во всей красе.

Напомним, что страстная Анджелина Джоли в мини задрала ножки, лишив дара речи: «Она знает как…».

Как сообщала Politeka, что дикая Анджелина Джоли выставила напоказ сочный бюст, сеточка ничего не скрыла: «Бесстыжая девчонка».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли расшалилась в объятиях красавца-брата и едва не выронила бюст: кадры семейного бесстыдства.