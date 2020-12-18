Голлівудська актриса Анджеліна Джолі здивувала зухвалим образом

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний знімок, на якому ще молода Джолі постала в досить пікантному вигляді. Вона була одягнена в жовту футболку і чорні трусики. Актриса розвалилася на яскравому жовтому кріслі, задерши свої стрункі ніжки якомога вище.

"Я люблю цю жінку", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях стали обговорювати зухвалий знімок з голлівудською зіркою.

"Найбільша, люблю тебе«,» фантастичне фото«,» дійсно красива жінка«,» я люблю її більше, ніж себе, клянуся богом«,» завжди красиво«,» Солодкі мрії для мого солодкого серця«," Моя Дорогоцінна королева... ви-витвір мистецтва, створений жінкою... Хай благословить Бог цього прекрасного маленького ангела", - пишуть користувачі Мережі.

Ще на одному знімку з цієї серії Джолі підняла вгору руки і відкрила рот. Виглядала актриса справжньою хижачкою.

Як відомо, в молодості Анджеліна Джолі відрізнялася особливим характером. Вона намагалася виділитися зухвалими вчинками і витівками. Про її пригоди і романах ходили легенди.

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